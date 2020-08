La perfetta congiuntura di Rashomon (Di venerdì 21 agosto 2020) Il National Film Archive of Japan di Tokyo da settembre e fino alla fine di questo 2020 allestirà una mostra speciale per celebrare il settantesimo anniversario di Rashomon, uno dei lungometraggi giapponesi più conosciuti, vera e propria pietra miliare nella storia della settima arte. Il film, prodotto dalla Daiei, diretto da Akira Kurosawa, ed interpretato da Toshiro Mifune e Machiko Kyo, esce nelle sale dell’arcipelago il 25 agosto del 1950, ma fatto più importante, l’anno seguente viene presentato al Festival … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : perfetta congiuntura

Il Manifesto

Il National Film Archive of Japan di Tokyo da settembre e fino alla fine di questo 2020 allestirà una mostra speciale per celebrare il settantesimo anniversario di Rashomon, uno dei lungometraggi giap ...Si accentua il movimento incrociato di oro e dollaro, in queste sedute estive dei mercati: di nuovo ai picchi di 2 mila dollari il primo, giù ai minimi dell'ultimo biennio il secondo. Se siamo di fron ...