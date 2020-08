Incendio a Valle Caia: accertata la natura dolosa delle fiamme (Di venerdì 21 agosto 2020) La Polizia Locale di Ardea ancora sul posto con i VVF a sorvegliare l’area interessata dall’Incendio divampato nella notte tra il 19 ed il 20 agosto, data in cui l’area è stata sottoposta a sequestro. Le donne e gli uomini del corpo di PL diretti dal Comandante dr. Sergio Ierace, sono giunti nella mattinata in ausilio alle squadre dei vigili del fuoco ancora presenti e intente a spengere l’Incendio che si riteneva inizialmente divampato solo all’interno di un deposito di pneumatici ubicato in via Valle Caia al civico 16. L’area in questione è occupata da 8 siti industriali, di cui 6 utilizzati quali depositi di peneumatici. Il personale intervenuto ha appreso che l’Incendio in questione aveva avuto inizio intorno alle ore 24.00 ed aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un terribile incendio è divampato nella notte al confine tra Ardea e Pomezia. A fuoco – per cause ancora da accertare – un deposito di gomme per auto e mezzi industriali situato in Via di Valle Caia.

