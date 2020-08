In strada con armi, soldi e droga: 2 persone nei guai a Napoli (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, all’angolo con via Nolana, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 14 smartphone dei quali non ha saputo giustificare la provenienza, di un coltello a farfalla con una lama della lunghezza di 5cm e della somma di 470 euro. D.A., 22enne maliano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella stessa serata, gli agenti sono intervenuti in via Felice Cavallotti poiché era stata segnalata una persona che stava spacciando. Lì i poliziotti hanno visto ... Leggi su anteprima24

AnnalisaChirico : Il pres. Mario Draghi, ancora una volta, indica la strada: con la politica di sussidi e prebende l’attuale governo… - ilriformista : Caro Pd, con questo appello a votare Sì sei fuori strada. Lo sei come lo sei stato in occasione del referendum del… - GiovanniToti : Che bella #Sarzana stasera piena di gente con la Soffitta nella Strada, una location straordinaria per i nostri art… - outmykitchenn : @hazsunflowerr L’ho letto ieri tramite le storie di qualcuno di cui non ricordo il nome, tutto ciò è sessista e osc… - LorenzoBeretta8 : @Contebonifax @toreobinu1 @CottarelliCPI La strada giusta era iniziata con la riforma Fornero e su quella bisogna c… -

Ultime Notizie dalla rete : strada con Esce di strada con un piccolo scavatore, elisoccorso ad Azzone MyValley.it Lavori all'ex Pagliarella di Vico Equense, il Wwf insorge: «Ricostruzione illegittima»

Ricostruzione dell'ex «La Pagliarella» a dubbio di legittimità secondo il Wwf. Gli ambientalisti scrivono alla Procura di Torre Annunziata. Si tratta del ristorante sito lungo la strada che conduce al ...

Scontro tra due auto sulla Statale 18, grave un bambino

Due auto si sono scontrate violentemente, nella notte, sulla strada statale 18 Tirrenica nei pressi di San Lucido. L'incidente stradale ha provocato il ferimento di alcune persone, tra cui anche un ba ...

Ricostruzione dell'ex «La Pagliarella» a dubbio di legittimità secondo il Wwf. Gli ambientalisti scrivono alla Procura di Torre Annunziata. Si tratta del ristorante sito lungo la strada che conduce al ...Due auto si sono scontrate violentemente, nella notte, sulla strada statale 18 Tirrenica nei pressi di San Lucido. L'incidente stradale ha provocato il ferimento di alcune persone, tra cui anche un ba ...