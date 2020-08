In Cina il Dalian di Hamsik e Benitez è ultimo in classifica (Di giovedì 20 agosto 2020) Non se la passano bene Marek Hamsik e Rafa Benitez. Il Dalian è ultimo nel girone A del campionato cinese. Sei le partite giocate e nemmeno una vittoria: due pareggi e quattro sconfitte. L’ultima il 16 agosto contro il Guangzhou. In testa alla classifica del girone c’è l’Evergrande di Fabio Cannavaro. Peggio del Dalian ha fatto soltanto il Tianjin nel gruppo B, con un solo punto. L'articolo In Cina il Dalian di Hamsik e Benitez è ultimo in classifica ilNapolista. Leggi su ilnapolista

