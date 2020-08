Il Paradiso delle Signore oggi, 20 agosto: Notte d’amore tra Adelaide e Umberto (Di giovedì 20 agosto 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Adelaide e Umberto trascorrono una Notte di grande passione ma nonostante il sentimento tra i due la Contessa non cambia idea e decide di sposare ugualmente Achille Ravasi. Un matrimonio che Umberto non vorrebbe assistere. Poi qualcuno lo convince ad andare. Al Grande Magazzino Agnese continua a rifiutare di lavorare con Gabriella mettendo in serie difficoltà la stilista. In soccorsoArticolo completo: Il Paradiso delle Signore oggi, 20 agosto: Notte d’amore tra Adelaide e Umberto dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

