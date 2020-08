I due corpi a 400 metri: i buchi delle indagini tra errori e leggerezze (Di giovedì 20 agosto 2020) Valentina Raffa Accuse dei familiari: soccorsi partiti in ritardo e allarme sottovalutato. Le ricerche nella direzione sbagliata. E le troppe piste seguite «L'ho trovato dove nessuno l'aveva cercato. Ho spostato dei cespugli e i resti erano lì». Le parole del carabiniere in congedo Giuseppe Di Bello, 55 anni, originario di Capo d'Orlando che ha preso parte da volontario alle ricerche del piccolo Gioele, risuonano e fanno riflettere. Parecchio. Per 16 giorni è stata dispiegata una macchina dei soccorsi pazzesca, fatta di una settantina di uomini, unità cinofile, un elicottero, droni, sommozzatori, 4 cani specializzati nella ricerca di resti umani, i «cacciatori di Sicilia», ovvero il gruppo di carabinieri specializzati nella ricerca di latitanti in zone impervie, e da ieri persino l'esercito. Del piccolo non c'è stata traccia ... Leggi su ilgiornale

Un fenomeno che ha un impatto notevole su corpi idrici in molti casi già compromessi da decenni ... per lo più nelle nostre acque se ne individuano due famiglie, sostanze organiche e metalli pesanti, ...

Ci sarebbero pochi dubbi sull'identità dei resti che oggi a Caronia sono stati rinvenuti sotto una fitta boscaglia da un volontario. Ciò che è rimasto del corpicino del piccolo scomparso insieme alla ...

