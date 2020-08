Gazzetta - Se ADL non elimina clausole e penali difficilmente Gattuso firmerà rinnovo (Di giovedì 20 agosto 2020) "Si è irrigidito, Gattuso, dinanzi alle tante clausole e penali che il presidente avrebbe preteso di inserire nel nuovo accordo". Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta ADL GAZZETTA - Napoli, ADL e Gattuso non hanno sfiorato l'argomento rinnovo, rimandato alla prossima primavera, si può attendere Napoli Magazine Gazzetta: “Tra ADL e Gattuso non si discute del rinnovo: il contratto può attendere”

Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso negli ultimi giorni si sono incontrati a Capri. A quanto pare non si è parlato di rinnovo per l’allenatore del Napoli. Rinnovo contrattuale che, al momento, non se ...

Calciomercato Napoli, cessione Koulibaly: l’addio è questione di ore

Sembra essere arrivata al capolinea l’avventura di Kalidou Koulibaly al Napoli, calciatore che partirebbe nella prossima finestra di calciomercato. Il forte difensore del club azzurro è stato preso d’ ...

