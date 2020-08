Fortnite Bootcamp ricompensa i giocatori: grandi regali per tutti, ecco come partecipare (Di giovedì 20 agosto 2020) Prima di lanciarsi nella mischia è sempre bene allenare al meglio le proprie abilità. È un po' questo il principio alla base dei Fortnite Bootcamp, una serie di sfide che mette alla prova le capacità ludiche dei giocatori. Il Battle Royale di Epic Games non è certo a corto di idee su come stimolare la propria community di riferimento. Nemmeno nei caldi mesi estivi e a ridosso dell'arrivo della nuova stagione, la quarta. Mentre si affollano in rete le indiscrezioni sul ritorno del crossover con il mondo Marvel, gli addetti ai lavori non se ne stanno di certo con le mani in mano. E lo stesso deve valere per gli utenti, che come di consueto saranno chiamati a dire la loro nel Battle Royale. Il tutto chiaramente con golose ricompense pronte a gratificare coloro ... Leggi su optimagazine

