Facebook elimina 790 gruppi (e limita 10.000 account Instagram) legati ai QAnon (Di venerdì 21 agosto 2020) Facebook ha annunciato oggi la cancellazione di 790 gruppi dal suo social network e il blocco di diversi hashtag, oltre a varie restrizioni nei confronti di altri 1950 gruppi e 440 pagine Facebook, oltre che contro più di 10.000 account Instagram. Ciò che li accomuna tutti è il loro legame con il movimento QAnon , definito “cospiranoide” e situato a destra del panorama politico americano. Le misure restrittive annunciate da Facebook per gruppi, pagine e profili Instagram non saranno ancora cancellate, il comunicato dell’azienda evidenzia quanto segue: Non appariranno consigliati a quegli utenti che già seguono gruppi / pagine / profili ... Leggi su databaseitalia

giacomochiodini : ?? Consiglio comunale, Magione elimina altri 19mila metri cubi di edificabilità dal piano regolatore: sono 37mila da… - sipsecampeche : Apple elimina Facebook Lite de su App Store - QuetzalPress : Apple elimina Facebook Lite de su App Store - este_maldini : Apple elimina Facebook Lite de su App Store - francopizzetti : Molto importante.Almeno in parte cambia natura dei social.Positivamente si spera.Poi bisogna vedere nel tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook elimina Facebook elimina il post di Trump e Twitter gli blocca il profilo: “Troppe fake news” Il Riformista Bloccata la pagina Facebook del Pd Versilia “per eccesso di segnalazioni”

La pagina Facebook del Pd Versilia è stata bloccata “per eccesso di segnalazioni”. “Andremo fino in fondo con denuncia alla polizia postale per risalire a chi fa segnalazioni, sicuramente immotivate e ...

Facebook all’attacco dei complottisti, cancellati 800 gruppi Qanon

Facebook muove contro Qanon e cancella dal social 800 gruppi che incoraggiavano azioni violente fomentando l’uso di armi e comportamenti di hating. Qanon è una teoria complottista di destra che ipotiz ...

La pagina Facebook del Pd Versilia è stata bloccata “per eccesso di segnalazioni”. “Andremo fino in fondo con denuncia alla polizia postale per risalire a chi fa segnalazioni, sicuramente immotivate e ...Facebook muove contro Qanon e cancella dal social 800 gruppi che incoraggiavano azioni violente fomentando l’uso di armi e comportamenti di hating. Qanon è una teoria complottista di destra che ipotiz ...