Emma Marrone e il fidanzato Nikolai, baci in barca: la storia continua (Di giovedì 20 agosto 2020) continua a gonfie vele la storia d’amore tra Emma Marrone e Nikolai Danielsen. La cantante non ha ancora ufficializzato la relazione con il modello norvegese ma è stata pizzicata in atteggiamenti intimi e inequivocabili con il nuovo fidanzato. O forse dovremmo dire ex perché ci troviamo di fronte a un vero e proprio ritorno di … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - Tg3web : La cantante Elodie vittima dell'odio sul web, per aver criticato Salvini, rompe il silenzio e pubblica alcuni degli… - naliemma4ever : RT @fanpage: Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - tara_aleE : RT @SkyTG24: Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori -