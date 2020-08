Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM, lui fa un’altra brutta scoperta e… (Di giovedì 20 agosto 2020) Per quanto tempo SANEM Aydin (Demet Ozdemir) riuscirà a nascondere all’amato Can Divit (Can Yaman) di aver ceduto ad Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) il profumo simbolo del loro amore? In realtà, questo segreto emergerà prepotentemente nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, grazie ad una mossa di Myne, la socia dell’italo-francese.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Annabelle droga Paul per sedurlo!Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: SANEM cede il suo profumo per fare uscire Can di prigione! Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si apprende che tutto partirà quando Can verrà arrestato dopo aver aggredito Fabbri. A quel punto, pur di fare uscire il suo amato di prigione, ... Leggi su tvsoap

