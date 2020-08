Cresce il numero di contagi per Covid in Serie A (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Col rientro dalle vacanze dei giocatori in vista della ripresa delle attività agonistiche e dei ritiri estivi torna in Serie A l'incubo coronavirus. Nelle ultime 48 ore, infatti, si sono moltiplicati i casi di contagio da Covid-19 tra i calciatori che militano nel massimo campionato italiano. Soprattutto tra quelli che hanno passato le ultime settimane tra la Costa Smeralda e il nord della Sardegna, epicentro di un nuovo focolaio di coronavirus. Dopo i quattro casi segnalati dal Cagliari, uno in Bulgaria, Despodov, e tre sull'isola, Ceppitelli, Bradaric e Cerri si sono aggiunti il portiere della Roma, Antonio Mirante, l'attaccante del Napoli, Andrea Petagna, e due atleti del Torino la cui identità non è stata resa nota dalla società granata. Anche il Brescia, retrocessa in ... Leggi su agi

AGI - Col rientro dalle vacanze dei giocatori in vista della ripresa delle attività agonistiche e dei ritiri estivi torna in Serie A l'incubo coronavirus. Nelle ultime 48 ore, infatti, si sono moltipl ...

