Brescia, ai saluti Diego Lopez: non è più l’allenatore delle Rondinelle (Di giovedì 20 agosto 2020) Le strade di Diego Lopez e del Brescia si dividono, un epilogo quasi inevitabile in seguito alla retrocessione in Serie B delle Rondinelle. La società lombarda ha comunicato la risoluzione del contratto attraverso una nota ufficiale: “Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego López, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Il Club ringrazia López per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Brescia Diego Lopez non è più l'allenatore delle Rondinelle: ecco la nota del club - selfie_gleba : @TMW_radio @tancredipalmeri Saluti da Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia saluti Brescia, ai saluti Diego Lopez: non è più l'allenatore delle Rondinelle Sportface.it L’estate tutta italiana del lago di Garda: pochi stranieri e vince il «mordi e fuggi»

(Dopo il reportage dall’Alta Valle Camonica — ancora disponibile qui — prosegue il viaggio del Corriere fra le mete turistiche del territorio). A metà mattina al casello di uscita dall’autostrada si f ...

Calciomercato, colpo Demme per il Napoli. Milan, Reina ai saluti

Calciomercato, le notizie di mercoledì 8 gennaio 2020. Il Napoli accoglie Demme e spinge per Lobotka. Doppio colpo Bologna. MILANO – Calciomercato, le notizie di mercoledì 8 gennaio 2020. Scatenato il ...

(Dopo il reportage dall’Alta Valle Camonica — ancora disponibile qui — prosegue il viaggio del Corriere fra le mete turistiche del territorio). A metà mattina al casello di uscita dall’autostrada si f ...Calciomercato, le notizie di mercoledì 8 gennaio 2020. Il Napoli accoglie Demme e spinge per Lobotka. Doppio colpo Bologna. MILANO – Calciomercato, le notizie di mercoledì 8 gennaio 2020. Scatenato il ...