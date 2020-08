Black Myth: Wu Kong è un action RPG che si ispira a God of War e Sekiro e il primo video gameplay è spettacolare! (Di giovedì 20 agosto 2020) "Perché diavolo nessuno ha visto questo gioco sulle arti marziali next-gen?" si chiede Kotaku e in effetti non possiamo che essere d'accordo. Il video gameplay che mostra Black Myth: Wu Kong è davvero spettacolare, tanto da spingerci a domandarci se il risultato finale sarà effettivamente così o se si tratti esclusivamente di una presentazione realizzata ad hoc in maniera egregia.In ogni caso per ora ci godiamo dei video davvero convincenti, cortesia di uno studio cinese che finora si era occupato di progetti decisamente minori ma che sembra voler fare il salto di qualità con un action RPG che prende a piene mani dalla mitologia cinese e dalla leggenda de Il viaggio in Occidente e che si ispira a grandi nomi come God ... Leggi su eurogamer

