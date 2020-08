Amichevoli Lazio 2020: calendario, programma, orari e tv (Di giovedì 20 agosto 2020) Domenica 23 agosto la Lazio tornerà a lavorare ad Auronzo di Cadore, tradizionale sede del ritiro estivo biancoceleste. Tutto pronto per il precampionato degli uomini di Simone Inzaghi all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. La prima amichevole è in programma il 26 agosto prima del bis il 29: entrambe contro una formazione locale. Più impegnative le sfide contro Padova e Vicenza in attesa dei nuovi acquisti pronti a raggiungere Immobile e compagni sulle Dolomiti. Il calendario Mercoledì 26 agosto orario da definire, Lazio-Auronzo (Lazio Style Channel) Sabato 29 agosto orario da definire, Lazio-Cadore (Lazio Style Channel) Domenica 30 agosto orario da definire, Lazio-San ... Leggi su sportface

msg_emanuele : RT @aquila7630: Amichevoli #Lazio: ecco il programma del pre-campionato. #SerieA #20agosto - aquila7630 : Amichevoli #Lazio: ecco il programma del pre-campionato. #SerieA #20agosto - LazioIn : Lazio, in ritiro le amichevoli con Padova e Vicenza - 45acpjoe : RT @AQVILAROMANA: Spero che qst anno le.amichevoli estive siano di un certo livello internazionale..tenendo conto che dovremo fare la CL..l… - AQVILAROMANA : Spero che qst anno le.amichevoli estive siano di un certo livello internazionale..tenendo conto che dovremo fare la… -