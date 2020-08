Agnellini nascono con rara mutazione: due occhi nella stessa cavità e una sorta di proboscide in fronte (Di giovedì 20 agosto 2020) Due Agnellini con una strana mutazione sono nati nell’allevamento di un contadino in Indonesia, ma nonostante le loro malformazioni, l’allevatore ha deciso di prendersi comunque cura di loro. La nascita dei due esemplari ha subito incuriosito gli abitanti del piccolo villaggio della Reggenza di Garut, nella provincia della Giava Occidentale, in Indonesia. I due Agnellini, … L'articolo Agnellini nascono con rara mutazione: due occhi nella stessa cavità e una sorta di proboscide in fronte NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Agnellini nascono Agnellini nascono con rara mutazione: due occhi nella stessa cavità e una sorta di proboscide in fronte NewNotizie Cesare Romiti: la Fiat degli anni “caldi”

Nell'autunno del 1974 gli effetti combinati della crisi petrolifera avviata pochi mesi prima dall'Opec e delle fortissime tensioni sindacali in atto dall'inizio del decennio, insieme ad un processo di ...

Addio a Cesare Romiti, presidente e ad della Fiat di Agnelli

E' morto all'età di 97 anni Cesare Romiti, storico amministratore delegato della Fiat e poi presidente di Rcs. Protagonista del capitalismo italiano, Romiti è stato il braccio destro di Gianni Agnelli ...

Nell'autunno del 1974 gli effetti combinati della crisi petrolifera avviata pochi mesi prima dall'Opec e delle fortissime tensioni sindacali in atto dall'inizio del decennio, insieme ad un processo di ...E' morto all'età di 97 anni Cesare Romiti, storico amministratore delegato della Fiat e poi presidente di Rcs. Protagonista del capitalismo italiano, Romiti è stato il braccio destro di Gianni Agnelli ...