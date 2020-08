Zhang Jindong: “Inter, che passione! Spero ci renda felici in finale” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il proprietario del gruppo Suning, Zhang Jindong, ha parlato dell’Inter alla tv cinese PP Sport. Queste le sue parole: “Le partite dell’Inter sono sempre piene di passione e entusiasmo. Speriamo tutti che in finale ci renda nuovamente felici”. I nerazzurri, venerdì, disputeranno la finale di Europa League contro il Siviglia. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo Zhang Jindong: “Inter, che passione! Spero ci renda felici in finale” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

