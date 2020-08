Uomini e Donne, addio della coppia Veronica Ursida e Giovanni: la verità (Di mercoledì 19 agosto 2020) Novità in arrivo per Veronica Ursida e Giovanni Longobardi: l’annuncio della dama sul profilo Instagram sulla rottura definitiva Un’altra storia d’amore ormai verso l’addio definitivo. Giovanni Longobardi e Veronica Ursida si sono legati sentimentalmente dopo la loro conoscenza al Trono Over di Uomini e Donne. Ora la stessa dama si è sfogata su Instagram in … L'articolo Uomini e Donne, addio della coppia Veronica Ursida e Giovanni: la verità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - fleinaudi : Grazie a ?@FrancoBechis? Facciamo il possibile ... dal 1962 ! La diffusione della cultura e del pensiero liberale… - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: 115 #migranti sono sbarcati, nella notte, a #Crotone. Sono 68 uomini, 26 donne e 21 minori di nazionalità afgana, iraniana,… - sonia172505 : @OsservaMy @2015tiziana Donnine che si attegiano a donne... Come ci sono gli uomini e gli omuncoli.. -