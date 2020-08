Trovata morta la subacquea dispersa a La Maddalena (Di mercoledì 19 agosto 2020) Hanno purtroppo avuto un epilogo tragico le ricerche condotte dalla Capitaneria di porto di La Maddalena in seguito alla sparizione di una persona che si era immersa intorno alle 13 nelle acque antistanti l’isola di Caprera insieme a degli amici. Si tratta di una turista di Padova di 54 anni, Antonella Piccello, che e’ stata riTrovata morta. I primi soccorsi sono arrivati dagli amici che erano sott’acqua con lei: l’hanno portata gia’ priva di conoscenza sull’isolotto dei Monaci aspettando l’elicottero con i medici del 118, nel frattempo allertati. Ogni tentativo di rianimare la donna si pero’ rivelato inutile. E’ molto probabile che la subacquea sia stata colta da malore poco dopo aver iniziato l’immersione.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Gli investigatori sono convinti che Francesca Galatro, la 66enne di Buonabitacolo trovata morta a Vallo della Lucania sia stata uccisa per motivi di gelosia. La donna era stata ritrovata esanime ...

