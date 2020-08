Tragedia a Caprera, morta una 54enne durante un'immersione (Di mercoledì 19 agosto 2020) , Visited 515 times, 515 visits today, Notizie Simili: Ha malore mentre si fa il bagno a Budoni: morta una… Malore a bordo della Moby partita da Olbia,… Muore in spiaggia a Pittulongu dopo ... Leggi su galluraoggi

Tragedia all'isola di Caprera in Sardegna dove una donna padovana di 54 anni che era impegnata in un'immersione ha perso la vita. Secondo le prime informazioni Antonella Picello, commercialista con lo ...Cagliari, 19 ago. (askanews) - Una donna di Padova, di 54 anni, è morta a Caprera in Sardegna, dopo aver avvertito un malore in seguito a un'immersione con gli amici. La tragedia si è consumata verso ...