Stranger Things continua oltre la stagione 4 | ma il finale è già scritto

Solo pochi giorni fa si vociferava che la quarta stagione di Stranger Things avrebbe potuto non esserci e che, al suo posto, ci sarebbe stato un film conclusivo. Questo perché, come molte produzioni, anche quella ambientata a Hawkins si è dovuta fermare a causa della pandemia da Covid-19. Nonostante tutto i creatori dello show, i Duffer Brothers, non vedono l'ora di tornare sul set, ma solo quando tutto sarà sicuro. Una pausa forzata che ha regalato loro più tempo per lavorare sui copioni. Ross e Matt Duffer, hanno comunque assicurato i fan circa le sorti del sci-fi serial. Nonostante, in precedenza, Matt aveva affermato che si aspettavano lo spettacolo funzionasse solo per quattro stagioni, recentemente Ross ha ammesso che c'è ancora molto da fare sulle avventure di Undici & company.

