Spondiloartriti: certolizumab approvato in Europa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Spondiloartriti: arriva l’approvazione dell’Agenzia Europea per i Medicinali per certolizumab a dose di mantenimento ridotta L’Agenzia Europea per i Medicinali ha approvato un’estensione delle indicazioni di certolizumab pegol per l’uso in pazienti adulti con spondiloartrite assiale (axSpA) con la possibilità di utilizzare una dose di mantenimento ridotta di 200 mg ogni quattro settimane (Q4W). Tale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

