Soleil Sorge e Andrea Iannone avvistati insieme: gli ex dei Rodriguez si incontrano a Porto Cervo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Deianira Marzano lancia una segnalazione inaspettata su Soleil Sorge e Andrea Iannone: gli ex dei Rodriguez sono stati beccati insieme a Porto Cervo. Leggi su comingsoon

Secondo i rumor in circolazione Andrea Iannone e Soleil Sorge sarebbero stati avvistati insieme – durante una cena romantica – in Sardegna. Com’è noto il pilota di moto GP è un grande amico di Jeremia ...Andrea Iannone e Soleil Sorge beccati insieme? Lui ha alle spalle storie d’amore finite male con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Lei è la ex fidanzata di Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias ...