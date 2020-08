Roma e Lipsia tornano a parlare di Schick. L'agente: "La trattativa riparte da zero" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma - Schick-Lipsia, non è ancora finita . L'attaccante ceco ieri, con la sconfitta in Champions contro il Psg, ha terminato il prestito in Germania ed è di nuovo un giocatore della Roma a tutti gli ... Leggi su corrieredellosport

ilRomanistaweb : #Calciomercato, dalla Repubblica Ceca: 'Nuovo incontro tra Lipsia e #Roma per #Schick' Secondo… - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: il Lipsia non molla Schick. L’agente del ceco: “La trattativa riparte da zero” #AsRoma - sportli26181512 : #Roma e Lipsia tornano a parlare di Schick. L’agente: “La trattativa riparte da zero”: Il club tedesco nei prossimi… - PagineRomaniste : Una delegazione del #Lipsia incontrerà la Roma per #Schick. L'agente dell'attaccante: 'Le trattative ripartono da z… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: il Lipsia non molla Schick. L’agente del ceco: “La trattativa riparte da zero” #AsRoma -