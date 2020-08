Resident Evil 7 e Spiritfarer tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass (Di mercoledì 19 agosto 2020) Microsoft ha recentemente annunciato l'ondata di nuovi giochi che arriveranno all'interno di Xbox Game Pass: tra questi troviamo alcune succose novità.Innanzitutto il titolo di punta è forse Microsoft Flight Simulator su PC, disponibile da adesso sul servizio in abbonamento. Un altro titolo è il particolare Spiritfarer, disponibile sia per PC che per Xbox One. Il nuovo titolo dei creatori di Jotun vi consentirà di vestire i panni di Stella, traghettatrice dei defunti, che dovrà costruire una barca per esplorare il mondo, e prendersi cura degli spiriti fino a condurli all'agognato oltrevita. A tal proposito a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.Il 30 agosto arriverà Battletoads e lo stesso giorno, l'eccellente Don't Starve: ... Leggi su eurogamer

