Palermo, ragazza sfigurata dalle eliche di un gommone dopo una caduta in mare: “Condizioni serie” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Palermo, ragazza sfigurata dalle eliche di un gommone dopo caduta in mare Una ragazza di 20 anni è rimasta sfigurata al volto a Cefalù, in provincia di Palermo, dopo essere caduta in mare dal suo gommone ed essere stata colpita alla testa dalle eliche dei motori. Nell’impatto, la giovane ha rimediato diverse fratture al cranio e alla mandibola e ha perso alcuni denti. L’incidente è avvenuto ieri: alla guida dell’imbarcazione c’era un ragazzo di 18 anni su cui i militari della capitaneria di porto, coordinati dalla procura di Termini Imerese, ... Leggi su tpi

fanpage : Le condizioni di salute della ragazza di Palermo risultata positiva al #Covid_19 dopo essere tornata da un viaggio… - ciccilla39 : #chilhavisto l’autostrada Messina Palermo è disastrata e pericolosissima. Non mi sorprende che la povera ragazza sia finita fuori strada - massidanu : @LaraElle28 Però la Sciarelli all'intervista ha detto che potrebbe essere successo come alla ragazza scomparsa nell… - francang1950 : RT @SerglocSergio: La ragazza di Palermo che ha contratto il virus a Malta ora è in Terapia Intensiva - AmicoMisterioso : RAGAZZA TORNA DALLE VACANZE DI MALTA POSITIVA AL COVID E FINISCE IN TERAPIA INTENSIVA A PALERMO? ENNESIMA FAKE NEWS… -