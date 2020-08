Luis Fernandez risponde a Domenech: “Smettila di criticare” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sta vivendo un “buon” momento social l’ex commissario tecnico della nazionale francese Raymond Domenech. Dopo le critiche indirizzate a Gasperini, l’ex CT dei galletti si è scagliato contro gli allenatori giovani e senza esperienza che hanno tagliato il traguardo delle fasi finali in campo europeo. A difesa di questa “classe” nuova è intervenuto Luis Fernandez, ex tra le altre di Paris Saint Germain, Espanyol e Bilbao, accusando i comportamenti passati di Domenech in termine di moduli: “Raymond Domenech, per favore, smettila di criticare questi allenatori che meritano tutto il rispetto per il loro lavoro nonostante la loro scelta tattica. Almeno fanno scendere i giocatori dall’autobus per andare ad allenarsi”. Un chiaro riferimento allo ... Leggi su alfredopedulla

