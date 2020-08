Lione-Bayern Monaco, i diffidati di entrambe le squadre a rischio squalifica (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non ci sono diffidati tra Lione e Bayern Monaco a rischio squalifica in caso di passaggio del turno in finale. Prima del match dell’Estadio Alvalade, tuttavia, mancheranno tra le fila bavaresi Pavard e Coman, lungodegenti e raramente schierati all’interno del cammino bavarese alla finale di Lisbona. Il Lione nonostante tutto rimane sulla carta un avversario più abbordabile del Manchester City, ma non bisogna aspettarsi che il Bayern, favorito alla vittoria finale, sottovaluti in qualche modo la formazione francese. Qualunque squadra in grado di eliminare Juventus e City merita infatti rispetto, e questo è esattamente il messaggio che Hans-Dieter Flick trasmetterà alla propria squadra questa sera. Leggi su sportface

SkySport : Lione-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv ? #LioneBayern Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football… - Eurosport_IT : BAYERN DA SBALLO! Barcellona spazzato via, i tedeschi volano in semifinale dove troveranno una tra Manchester City… - infobetting : Lione-Bayern Monaco (mercoledì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, - manuelmagliola : @morelli_rinaldo Sarebbe bello ma il Lione è impossibile. Da milanista si deve tifare PSG che la champions non l'ha… - LolloSigno91 : Bayern Monaco - Lione in semifinale di #ChampionsLeague, mi ricorda qualcosa, non so ma mi ricorda qualcosa... #BayernLione #Triplete2010 -