Le ultime da Caronia: ritrovati resti ossei, pezzi di maglia potrebbero essere di Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) Purtroppo non ci sono buone notizie in arrivo dalla Sicilia. Questa mattina, il gruppo di ricerca nei boschi di Caronia, ha fatto dei ritrovamenti significativi. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati ritrovati dei resti ossei e anche dei vestiti che potrebbero essere appartenuti al piccolo Gioele. La speranza che il bambino, dopo 15 giorni dalla scomparsa, fosse ancora viva, era appesa davvero a un filo. Ma dopo il ritrovamento di oggi, sembra evidente che anche il piccolo sia morto. Adesso bisognerà capire come e quando. Una volta stabilito al 100% che i resti ritrovati sono quelli del bambino, bisognerò capire come è morto. Il corpo di sua madre, Viviana Parisi, in questo senso non “ha dato ... Leggi su ultimenotizieflash

mimmafornaro : RT @La7tv: #inonda Giallo di Caronia, le nuove ipotesi al vaglio: il servizio di Danilo Lupo e le parole del legale della famiglia Mondello… - iMessinesiveri : RT @La7tv: #inonda Giallo di Caronia, le nuove ipotesi al vaglio: il servizio di Danilo Lupo e le parole del legale della famiglia Mondello… - InOndaLa7 : RT @La7tv: #inonda Giallo di Caronia, le nuove ipotesi al vaglio: il servizio di Danilo Lupo e le parole del legale della famiglia Mondello… - La7tv : #inonda Giallo di Caronia, le nuove ipotesi al vaglio: il servizio di Danilo Lupo e le parole del legale della fami… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: L'appello del marito di Viviana #Parisi: 'Amo mio figlio e lo voglio trovare'. #Gioele, 4 anni, è scomparso lo scorso 3 agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : ultime Caronia Giallo di Caronia, le nuove ipotesi al vaglio e le ultime notizie La7 Le ultime da Caronia: ritrovati resti ossei, pezzi di maglia potrebbero essere di Gioele

Purtroppo non ci sono buone notizie in arrivo dalla Sicilia. Questa mattina, il gruppo di ricerca nei boschi di Caronia, ha fatto dei ritrovamenti significativi. Secondo quanto si apprende, sarebbero ...

Ricerche Gioele: ritrovate tracce di ossa e una maglietta nei pressi di Caronia

Macabro ritrovamento ora al vaglio degli inquirenti e del medico legale. A Caronia momenti drammatici per il ritrovamento di ossa e una magliettina. A fare il macabro ritrovamento un ex carabiniere di ...

Purtroppo non ci sono buone notizie in arrivo dalla Sicilia. Questa mattina, il gruppo di ricerca nei boschi di Caronia, ha fatto dei ritrovamenti significativi. Secondo quanto si apprende, sarebbero ...Macabro ritrovamento ora al vaglio degli inquirenti e del medico legale. A Caronia momenti drammatici per il ritrovamento di ossa e una magliettina. A fare il macabro ritrovamento un ex carabiniere di ...