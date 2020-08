Le Sardine dicono “No” al referendum, il M5S su tutte le furie: «Siete amici dei Benetton» (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Il 20-21 settembre saremo chiamati alle urne per votare una riforma costituzionale. Riforma che va a modificare profondamente il nostro Parlamento. Tagliando il numero dei parlamentari si mettono in discussione le fondamenta della democrazia parlamentare, con la sua capacità di esprimere il pluralismo e la complessità della società». Lo scrive su facebook il movimento 6000 Sardine, ponendosi in contrapposizione con i Cinquestelle. Le Sardine danno un dispiacere ai Cinquestelle «In un modello maggiormente orientato alla decisione che alla discussione verrà sminuito uno degli elementi imprescindibili della cosa pubblica. Il problema attuale dei nostri rappresentanti non è il sovrannumero», dicono le Sardine. «I populisti vogliono farci pensare questo. ... Leggi su secoloditalia

