La candidata M5S in Puglia si ribella a Conte: «Non chiedetemi di piegare la testa, piuttosto tagliatemela» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il ticket giallorosso in Puglia ha trovato già le prime difficoltà. Dopo l’appello di Giuseppe Conte a Pd e Movimento 5 Stelle di trovare un candidato unico per le Regionali, con il tentativo di riproporre l’alleanza al governo anche a livello locale, la candidata penstastellata Antonella Laricchia non ci sta e pubblica sulla sua pagina Facebook un post polemico contro quel suggerimento. Insomma, l’invito all’unità per non disperdere voti alle prossime Regionali del 20/21 settembre (in cui il Centrodestra, in buona parte di esse, parte con i favori del pronostico), si è già inceppato. LEGGI ANCHE > Conte alla Puglia: «Adotti la parità di genere. Siamo pronti a intervenire» «La mia presenza non è scontata, ... Leggi su giornalettismo

