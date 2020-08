Inter, patto Conte-Zhang: tutti uniti per l’euro-impresa poi l’incontro chiarificatore (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Inter si sta preparando in vista della finale di venerdì sera a Colonia contro il Siviglia: tutta la squadra unita verso l’obiettivo L’Inter è pronta. Antonio Conte e Steven Zhang sono pronti. La finale di venerdì a Colonia contro il Siviglia si avvicina e il club fa quadrato intorno al proprio allenatore per l’euro-impresa. Zhang venerdì può entrare nella schiera degli eletti, dei presidenti vincenti del- l’Inter: sarebbe l’undicesimo, il primo dopo Massimo Moratti, che proprio con una Coppa Uefa aprì il ciclo dei successi. Può essere il successo di Conte, che insegue il primo successo Internazionale: mica male, in fondo siamo solo al quarto tentativo e ... Leggi su calcionews24

