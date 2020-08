Genoa, si prova a piazzare i colpi Masina e Rincon (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Genoa sarebbe interessato all’acquisto di Adam Masina del Watford e Tomas Rincon del Torino secondo Gianluca Di Marzio Il neo direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, si è subito messo al lavoro sul mercato per cercare di rinforzare la rosa in vista per la prossima stagione. I primi due obiettivi sarebbero Adam Masina, ex difensore del Bologna e attualmente in forza al Watford, e Tomas Rincon, centrocampista del Torino. Il giocatore granata ha già alle spalle un’esperienza con il Genoa dal 2014 al 2017. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Genoa prova Genoa, si prova a piazzare i colpi Masina e Rincon Calcio News 24 Mercato Genoa, si continua a lavorare forte su Lozano

Il Genoa prova ad inserirsi e nel tridente offensivo potrebbe offrire un posto da titolare, peraltro sia a destra che a sinistra visto che Lozano può giocare in entrambe le posizioni offensive. Un ...

Il calciomercato parte ufficialmente il primo settembre, ma è già vivissimo. David Silva, Boga e De Paul i nomi più caldi. Le rose si formeranno in corsa Anomalia su anomalia, lo strano calcio durante ...

