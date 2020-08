Firenze, scatta l'allerta gialla per il caldo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il decalogo, fonte http://www.salute.gov.it/portale/news/p3 2 1 1 1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1611,: USCIRE DI CASA NELLE ORE MENO CALDE DELLA GIORNATA - Evitare di uscire ... Leggi su lanazione

Firenze, scatta l'allerta gialla per il caldo

Firenze 19 agosto 2020 - Scattata nuovamente a Firenze l’allerta per il caldo. Per domani è stato diramato il codice giallo per le temperature elevate. In condizioni di caldo estremo, le fasce di popo ...

