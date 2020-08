Dungeons & Dragons: un'artista ha creato delle miniature di eroi su sedie a rotelle (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella storia di Dungeons & Dragons, la rappresentazione dei personaggi è sempre stato un problema per alcuni giocatori. Le ideologie di base erano spinte dal pensiero che intere razze fossero malvagie o mostruose, con alcuni tratti presi da fatti del mondo reale. Uno degli altri problemi principali della rappresentanza è stata la mancanza personaggi per i disabili. Per fortuna, poiché il gioco è fatto per integrare la creatività e le creazioni fai da te, i fan si sono impegnati a contribuire per migliorare la rappresentazione.Sara Thompson è un'artista che ha creato una serie di eroi rappresentati su sedie a rotelle. In sostanza, la sedia è più o meno uguale al campo di gioco tra personaggi ... Leggi su eurogamer

