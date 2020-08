Donna scomparsa a Crema, fermato un uomo per omicidio e distruzione del cadavere (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un uomo è stato fermato ieri, con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere, per la scomparsa di Sabrina Beccalli. Lo rendono noto i carabinieri di Cremona, spiegando che nella tarda serata di ieri, “il Procuratore Capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di indiziato di delitto di una persona. I reati contestati sono omicidio e distruzione di cadavere”. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

