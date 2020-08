Distanziamento, mascherine e igiene. Solo così la scuola potrà ripartire in sicurezza. A Palazzo Chigi il vertice con gli esperti del Comitato tecnico scientifico (Di mercoledì 19 agosto 2020) Distanziamento, mascherine e igiene. Solo così la scuola potrà riaprire in sicurezza. Oggi il Comitato tecnico scientifico, insieme a Iss e Inail, ha fornito al Governo nuove indicazioni, confermando i contenuti del parere già inviato a Palazzo Chigi il 12 agosto scorso, necessario in vista della riapertura degli istituti. “Dobbiamo aprire le scuole. E’ un dovere del nostro Paese – ha detto a Sky TG24 il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo -, è un imperativo che il nostro Paese deve avere nei confronti di otto milioni di studenti e di due milioni di insegnanti e di operatori del ... Leggi su lanotiziagiornale

Nuove fake new razziste, nonostante i dati dicano il contrario ed è evidente la malafede. La percentuale dei migranti positivi è del 3-5% mentre il restante 95 dipende da giovani che non rispettano le ...

Scuola, il Cts: "Priorità ripartire il 14 settembre, mascherina sopra i 6 anni"

Al centro della riunione il parere del Cts del 12 agosto che resta confermato, così come è stato ribadito l'obiettivo di garantire quanto prima in tutte le scuole il necessario distanziamento ...

