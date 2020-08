Discoteche chiuse, le feste si fanno nelle mega ville: maxi multe e organizzatori denunciati (Di mercoledì 19 agosto 2020) nelle isole Eolie le Discoteche sono chiuse e le feste danzanti si organizzano nelle mega ville . Ma per gli schiamazzi notturni scattano le proteste di villeggianti, turisti e isolani e arrivano i ... Leggi su leggo

Le discoteche resteranno chiuse. Almeno per ora. Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il ...Non ci sarà alcuna riapertura delle discoteche al momento. Il Tar ha infatti detto "no" alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il 16 agosto il ministro della Salute ha chiuso i ...