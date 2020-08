Discoteche chiuse, il Tar Lazio respinge il ricorso dei gestori dei locali: no alla riapertura (Di mercoledì 19 agosto 2020) Discoteche chiuse, Tar Lazio respinge ricorso dei gestori dei locali A tre giorni dalla decisione del Governo di imporre la chiusura delle Discoteche a causa della nuova impennata di casi di Coronavirus in Italia, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei gestori dei locali che protestano contro il provvedimento. Le Discoteche, dunque, rimarranno chiuse. O meglio, come previsto dall’ordinanza firmata domenica 16 agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza, continueranno a essere vietate tutte le “attività del ballo che abbiano luogo in Discoteche, sale da ballo e locali ... Leggi su tpi

trash_italiano : Con l'ultimo video sulle discoteche chiuse Er Faina è aumentato di 70.000 followers ?? - HuffPostItalia : Matteo Bassetti: 'Discoteche chiuse? Virus fornaio: contagia di notte e di giorno riposa' - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Discoteche chiuse, polemiche e ricor… - Rosyfree74 : RT @LaNotiziaTweet: Le #discoteche devono rimanere chiuse. Il #Tar del Lazio dà torto ai gestori. Respinta la richiesta di sospensione urge… - EneaMelandri : RT @idrossido: Il #Tar respinge il ricorso dei gestori delle #discoteche Ma chi l'avrebbe mai detto in piena pandemia che sarebbero rimaste… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Discoteche chiuse, l’epidemia non si sconfigge smettendo di ballare per qualche mese Il Fatto Quotidiano Discoteche chiuse, Gabry Ponte: "Avete fatto i cog***, giusto così"

Mentre i gestori delle discoteche ricorrono al Tar per chiedere la riapertura immediata dei loro locali, nomi illustri del mondo della notte si schierano dalla parte del governo, che il 16 agosto ha ...

Riapertura delle discoteche, il Tar respinge le richieste dei gestori

È un no quello del Tar alla riapertura delle discoteche. È stata respinta infatti la richiesta di sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in te ...

Mentre i gestori delle discoteche ricorrono al Tar per chiedere la riapertura immediata dei loro locali, nomi illustri del mondo della notte si schierano dalla parte del governo, che il 16 agosto ha ...È un no quello del Tar alla riapertura delle discoteche. È stata respinta infatti la richiesta di sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in te ...