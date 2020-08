Comodi sì, ma non troppo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Finalmente siamo nel pieno della bella stagione con il caldo, il sole, le vacanze e come ogni anno la maggior parte di noi rispolvera la calzatura d’eccellenza del periodo estivo: l’infradito. Inventata migliaia di anni fa, è resistita nei secoli e tutt’ora è di moda. Ma siamo proprio sicuri che sia la calzatura più adatta ai nostri piedi? Nella letteratura scientifica sono presenti alcuni studi riguardo gli effetti che le infradito hanno sulla nostra postura e sulle varie fasi del cammino. Tra i vari studi condotti si evidenzia la riduzione della velocità del passo accompagnata da un aumento dell’escursione articolare nei movimenti di flessione ed estensione della caviglia, assieme ad un aumento della flessione delle dita. Risulta anche raddoppiata la velocità con la quale noi appoggiamo il tallone a terra, rispetto a quando ... Leggi su bufale

Fashiondonne1 : @CarloMamberti @Leone09748724 Non avrebbe senso, prima nasconderlo, e poi spaventarci? Io credo solo che, la politi… - RRiccardi69 : @pippero75 @BiagioGuerrier2 @Robin44197653 @La7tv @InOndaLa7 @DSantanche Tipo Svezia, Spagna, Francia, USA... Mi ch… - redcalvm : @heilaniall Esatto, ti capisco perfettamente. Se c'è una cosa che ho imparato dallo stare col mio ex è stata propri… - Nicsilvano : @vivere_svizzera @newsound10 Io ho troppe tette per liberarmi del reggiseno, ma quelli sportivi sono morbidi e como… - KayWords : Scarica l'app Kindle sul telefono, dicevano. È comoda, dicevano. Certo, infatti i consigli sono così comodi che ade… -

Ultime Notizie dalla rete : Comodi non Comodi sì, ma non troppo Bufale.net Luca Viscardi: “Ho provato il monopattino a noleggio. Comodo, semplice, mettete il casco”

Luca Viscardi, notissimo conduttore radiofonico, l’ha voluto subito provare. Probabilmente è il cliente zero del nuovo servizio di monopattino sharing appena avviato a Bregamo (leggi). E ci ha raccont ...

Discoteche chiuse, Caterisano: "Solo la soluzione più comoda"

Nella giornata di domenica 16 agosto è stata pubblicata una ordinanza del Ministero della Salute che interviene per introdurre nuove restrizioni per fronteggiare l’emergenza Covid. Le novità entrerann ...

Luca Viscardi, notissimo conduttore radiofonico, l’ha voluto subito provare. Probabilmente è il cliente zero del nuovo servizio di monopattino sharing appena avviato a Bregamo (leggi). E ci ha raccont ...Nella giornata di domenica 16 agosto è stata pubblicata una ordinanza del Ministero della Salute che interviene per introdurre nuove restrizioni per fronteggiare l’emergenza Covid. Le novità entrerann ...