Chi truffa Rousseau viene denunciato (Di mercoledì 19 agosto 2020) In risposta all’articolo “Come sono riuscito a votare due volte su Rousseau” pubblicato su Wired.it Oggi leggiamo l’ennesimo attacco alla piattaforma Rousseau da parte di un giornalista che tramite un esperto informatico ha cercato di aggirare il sistema di verifica iscrivendosi due volte. Il sistema di sicurezza e le procedure di verifica come confermato anche dal giornalista evolvono continuamente e infatti il workaround informatico messo in piedi dal giornalista assieme ad una persona specializzata in sicurezza informatica per modificare i dati identificativi del proprio account è stato possibile per un tempo limitato e da svariati mesi non è più possibile grazie ai penetration test che vengono condotti regolarmente. Da una verifica fatta oggi su tutti gli iscritti non risultano altri account falsificati ... Leggi su ilblogdellestelle

franco_dimuro : RT @M5S_Senato: Chi truffa Rousseau viene denunciato - kiara86769608 : RT @M5S_Camera: Chi truffa Rousseau viene denunciato - AltreNews : RT @M5S_Camera: Chi truffa Rousseau viene denunciato - Siciliano741 : RT @M5S_Senato: Chi truffa Rousseau viene denunciato - M5S_Senato : Chi truffa Rousseau viene denunciato -