Challenger Todi 2020, programma e orari giovedì 20 agosto con Musetti e Cecchinato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di giovedì 20 agosto per quanto concerne il Challenger di Todi 2020. Ritornano in campo vari italiani, tra cui Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti. Il primo è tornato alla vittoria dopo il lockdown e la nascita del figlio Edoardo, mentre il secondo aveva già preso parte ad altri appuntamenti prima della ripresa del circuito. Fari puntati ovviamente anche sul classe 2001 Giulio Zeppieri contro Bagnis. Ecco l’ordine di gioco del 20 agosto: CAMPO CENTRALE dalle ore 14:00 – Hanfmann vs Musetti a seguire – Zeppieri vs Bagnis non prima delle 17:30 – Ficovich vs Cecchinato GRANDSTAND dalle ore 14:00 – Carballes Baena vs Zapata Miralles Leggi su sportface

