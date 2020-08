Carnate, deraglia treno: ci sono diversi feriti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un treno sarebbe deragliato verso mezzogiorno di oggi nei pressi di Carnate (provincia di Monza e Brianza): non si ha un’idea precisa delle conseguenze del deragliamento, ma sul posto si stanno recando due eliambulanze, diversi mezzi di soccorso e mezzi di assistenza. 6 carrozze uscite dai binari A quanto pare sono 6 le carrozze che sarebbero uscite dai binari. Le informazioni per ora arrivato frammentarie ed incomplete ed è perciò ancora impossibile capire cosa ci sia stato all’origine del deragliamento, né si può capire per ora se ci sia stato un guasto tecnico dei binari o del treno. deragliamento a Carnate, i feriti Per ora si parla di ... Leggi su thesocialpost

