Cagliari Calcio: tre calciatori positivi al Covid-19 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oggi 19 Agosto è arrivata la notizia che tre calciatori del Cagliari sono risultati positivi al Coronavirus. Infatti non si sono svolti i normali allenamenti, e cresce la paura tra i componenti della squadra. La nuova stagione di campionato di Serie A non inizia nel migliore dei modi. Leggi anche: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari Cagliari Calcio: tre positivi al Covid-19 La pandemia continua a mietere vittime anche prima dell’inizio della nuova stagione del campionato di Serie A. Quando tuttto sembrava rientrare ecco che alcuni piccoli focolai colpiscono i giocatori di Calcio. Tre positivi al coronavirus nel Cagliari, ancora non sono ... Leggi su sport.periodicodaily

UnioneSarda : #Sardegna - Tre giocatori del #Cagliari positivi al #Covid: rimandato il ritiro ad #Aritzo - sportparma : Serie A: l’ex Mirante e 3 giocatori del Cagliari positivi al Covid-19 - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Tre giocatori positivi al coronavirus, si attende il comunicato ufficiale del club sardo - Fantacalcio : Tre giocatori del Cagliari positivi al Covid-19 - OA_Sport : Calcio: tre giocatori del Cagliari positivi al covid-19. Sono tutti asintomatici -