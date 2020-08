Avevano lo stesso nome e sono morti insieme: nonno e nipote perdono la vita sulla A1, s’indaga sulle cause (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ancora un incidente, stavolta sull’autostrada A1: non si esclude un malore del guidatore tra le cause della tragedia. Ancora un incidente in autostrada a funestare la cronaca di questi giorni: questa volta, la tragedia è avvenuta sulla A1 dove un uomo di 68 anni ha perso la vita assieme al nipote 12enne dopo aver perso … L'articolo Avevano lo stesso nome e sono morti insieme: nonno e nipote perdono la vita sulla A1, s’indaga sulle cause proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Avevano stesso Milano, le notti violente della movida: «Giro di vite all’Arco della Pace» Corriere della Sera RedMagic 5S e Ice Dock sono arrivati per la recensione: le nostre foto

Dopo aver pubblicato, a giugno 2020, la recensione di RedMagic 5G, è giunta l'ora di testare un altro dispositivo della stessa azienda: ci riferiamo a RedMagic 5S, smartphone arrivato tra le ...

Bergamo, i voti alla Magoni e la mediazione di Malanchini: cadono le accuse

La Magoni stessa con Porcino aveva accennato a un problema risolto a Bertè: «Bertè mi ha telefonato che vuole darmi una mano... perché sono stata gentile... operativa... su un problema che ha ...

