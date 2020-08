Avellino, Serino: Continua a perseguitare e minacciare l’ex moglie. Arrestato 50enne (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cronaca di Avellino: Arrestato 50enne che Continua a perseguitare e minacciare la ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento. I Carabinieri della Stazione di Serino hanno tratto in arresto un 50enne del posto, ritenuto responsabile del reato di “Atti persecutori”. L’uomo, sottoposto alla misura coercitiva del divieto di avvicinamento all’ex moglie, persisteva nella sua condotta … Leggi su 2anews

I Carabinieri della Stazione di Serino hanno tratto in arresto un 50enne del posto ... su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale ...

Serino . 50enne in manette per condotta persecutoria nei confronti dell'ex moglie

