Uomini e Donne, Nilufar Addati smentisce il flirt con un noto calciatore (Di martedì 18 agosto 2020) Rumors, gossip o solo illazioni dovute ad avvistamenti di qualche appassionato di pettegolezzi Nilufar Addati ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di smentire in queste ore il presunto flirt con un noto calciatore di Napoli. Vista in una nota località della Sardegna a cena con il presunto nuovo amore insieme ad altri amici, alcuni esperti di gossip tra cui Deianira Marzano sostengono che fra i due stia nascendo qualcosa d’importante. Il fortunato sarebbe Andrea Petagna, fresco di annuncio come nuovo giocatore del Napoli. Anche secondo il sito Very Inutil People i due avrebbero trascorso qualche serata insieme e la frequentazione avrebbe fatto scattare una tenera scintilla, ma i due a quanto pare sono ancora in fase di conoscenza. Ovviamente le ... Leggi su quotidianpost

trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - DarioNardella : 11 agosto 1944, ore 7. Con i rintocchi della martinella viene annunciata alla popolazione la liberazione di Firenze… - StefaniaLP86 : @LoonMartian @tennantslaugh Queer non è bifobico perché è un termine valido e generico che indica una persona non e… - tmswarkles : RT @sevpit0n: (1/2) #BreastIroning Girovagavo serena su fb quando mi sono imbattuta in questo articolo e ho scoperto l'ennesima violenza, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne, Pamela Barretta parla del ritorno in studio e lancia una frecciatina a Gemma Galgani ComingSoon.it Dolomiti, chi ha paura del lupo?

La ricomparsa dei predatori ha fatto capire a chi ama queste montagne da lontano che le Dolomiti non sono soltanto turismo, e che anche il lavoro di uomini e donne dev’essere tutelato e aiutato. Il ...

OPERAZIONE “MARE SICURO 2020” CONTROLLI E SANZIONI

È stato un ferragosto intenso, quello vissuto dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera del Compartimento marittimo di Brindisi, impegnati lungo le coste e sul mare della Provincia, per ...

La ricomparsa dei predatori ha fatto capire a chi ama queste montagne da lontano che le Dolomiti non sono soltanto turismo, e che anche il lavoro di uomini e donne dev’essere tutelato e aiutato. Il ...È stato un ferragosto intenso, quello vissuto dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera del Compartimento marittimo di Brindisi, impegnati lungo le coste e sul mare della Provincia, per ...