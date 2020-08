Ufficiale: Sommese jr con De Luca: “Perché mi candido” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiuseppe Sommese, figlio dell’ex assessore regionale Pasquale Sommese, scende in campo al fianco del governatore uscente del Pd Vincenzo De Luca. L’annuncio via fb: “Amiche e Amici mi candido al Consiglio Regionale della Campania nella lista civica Liberaldemocratici Campania Popolare Moderati a sostegno del Presidente Vincenzo De Luca”. “La mia proposta politica è senza dubbio rivolta ai giovani e si concentra su alcuni temi che ritengo fondamentali per riuscire a limitare l’esodo di massa di tantissimi miei coetanei nel Mezzogiorno e all’estero, i quali loro malgrado diventano esportatori di ricchezza e risorse essenziali per il nostro territorio. Un fenomeno, l’emigrazione, che potrebbe essere limitato con politiche che finalmente ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Sommese Regionali Campania 2020, De Luca taglia le liste della coalizione: «Fermiamoci a 14» Il Mattino Regionali Campania 2020, De Luca taglia le liste della coalizione: «Fermiamoci a 14»

E se la deadline ufficiale è per sabato quando dovranno essere depositate ... resta in bilico la formazione che fa riferimento all'ex assessore Pasquale Sommese. L'ex centrista che schiera il figlio ...

Si presenta Sinistra per Somma. Capolista Brovelli: «Torno con un gruppo rinnovato»

SOMMA LOMBARDO – A una settimana dalla ricandidatura a sindaco di Stefano Bellaria, è stata ufficialmente presentata sui social, 6 agosto, la lista di una delle quattro forze politiche che concorreran ...

