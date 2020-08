Stoccarda, messo fuori squadra calciatore sei volte campione tedesco, una Champions vinta e un terzo posto al Mondiale (Di martedì 18 agosto 2020) Non arrivano buone notizie dal punto di vista calcistico per l'ex difensore del Bayern Holger Badstuber finito fuori dal progetto tecnico dello Stoccarda. Il club appena promosso in Bundesliga ha infatti comunicato al calciatore che sin da subito si deve allenare e giocare con la seconda squadra. Un declassamento che non va giù al 31enne difensore che sul proprio profilo Instagram ha fatto sapere con un pizzico di amarezza la decisione dello Stoccarda motivato dal fatto che hanno altri difensori in organico su cui puntano. L'ex nazionale tedesco terzo al Mondiale del 2010, vincitore di una Champions League con il Bayern e sei volte vincitore del campionato tedesco dunque se non trova una ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Stoccarda messo Dieselgate Daimler, accordo con le autorità Usa: i tedeschi pagheranno 1,5 miliardi di dollari - Quattroruote.it Quattroruote Berlino incorona Rowland, primo successo nel campionato elettrico per il pilota della Nissan

La casa di Stoccarda ha celebrato il sesto posto di ... Nella classifica riservate ai team, la Nissan e.Dams ha messo una mano sul secondo posto con 151 punti, 33 in più rispetto alla casa ...

A Jossi Wieler il Gran Premio svizzero di teatro

Ha studiato regia all’Università di Tel Aviv e lavorato per molti anni come regista teatrale ottenendo numerosi riconoscimenti per le sue messe in scena ... alla Staatsoper di Stoccarda, diretta da ...

