Siviglia, Lopetegui rispetta l’Inter: “Sono un club di altissimo livello, servirà la partita perfetta” (Di martedì 18 agosto 2020) Il Siviglia troverà l'Inter in finale di Europa League, in una classica e affascinante finale Italia-Spagna. Julen Lopetegui, allenatore del club andaluso ha commentato la qualificazione nerazzurra alla gara di venerdì e ha espresso le sue opinioni a riguardo direttamente ai microfoni di Sfc Radio.LE PAROLE DI Lopeteguicaption id="attachment 1008797" align="alignnone" width="1024" Lopetegui, Getty Images/caption"L'Inter è una squadra che ha terminato la Serie A ad un punto dalla Juventus, dovremo fare una partita perfetta se vogliamo alzare la coppa. Sono un club di altissimo livello, costruiti per giocare la Champions League. Conosciamo la loro forza, servirà una preparazione alla gara ottimale da parte ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Lopetegui Siviglia, Lopetegui: «Contro l’Inter dovremo fare una partita straordinaria» Calcio News 24 Europa League: Makkelie arbitrerà la finale Siviglia-Inter

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - L'olandese Danny Makkelie è stato designato per arbitrare la finale dell'Europa League, in programma venerdì alle 21 sul terreno del RheinEnergie Stadion di Colonia, fra il ...

Diego Carlos: "L'Inter è forte, ma il Siviglia non ha paura"

Diego Carlos: "Il Siviglia è una famiglia" Per il difensore centrale della squadra di Lopetegui si tratta della prima finale della sua carriera: "È anche la prima volta che affronterò l'Inter, voglio ...

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - L'olandese Danny Makkelie è stato designato per arbitrare la finale dell'Europa League, in programma venerdì alle 21 sul terreno del RheinEnergie Stadion di Colonia, fra il ...